Pagelle Italia-Corea del Sud 2-1: voti e tabellino Mondiale Under 20

L‘Italia si giocherà la finalissima dei Mondiali Under 20 contro l’Uruguay domenica 11 giugno. Nella partita, che valeva la semifinale, contro la Corea del Sud la Nazionale di Nunziata ha dovuto soffrire fino alla fine per portare a casa la posta che vale un posto in prima classe fra le due nazionali al Mondo. Decide una perla di Pafundi da punizione al 87esimo. Proprio Pafundi il gioiellino di Mancini. Questi il tabellino e i voti del match.

GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches 7; Zanotti 6,5 (Faticanti 6), Guarino 6, Ghilardi 6, Turicchia 6,5; Casadei 7, Prati 7, Giovane 7 (Fontanarosa SV) ; Baldanzi 5,5 (Pafundi 8); Ambrosino 6, Esposito 6,5 (Montevago SV).

COREA DEL SUD (4-4-1-1) Joon-Hong Kim 5,5; Seok-Hyun Choi 6, Hyun-Bin Park 6, Ji-Soo Kim 5,5, Sang-Yun Kang 5,5, Yong-Hak Kim ( Han 6) 6,5, Seung-Won Lee 6,5, Jun-ho Bae 6, Young-kwang Cho 6,5, Seong-Jin Kang 6,5; Young-Jun Lee 6,5.