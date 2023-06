Italia-Corea del Sud, Nunziata: “Ha vinto la squadra che ha giocato più a calcio. La storia la faremo se vinceremo la Coppa”

L’Italia Under 20 è in finale di Coppa del Mondo in Argentina. La guida della selezione azzurra è Carmine Nunziata che ha staccato il pass con i suoi ragazzi della finale, battendo in semifinale la Corea del Sud grazie alla perla di Pafundi al 86esimo. Queste le parole di Nunziata alla Rai.

Le parole di Nunziata: “Ha vinto la squadra che ha giocato più a calcio. Loro in certi momenti sono stati molto rinunciatari. Siamo stati bravi. La storia la facciamo se vinciamo la finale. Ora ci godiamo la serata, e da domani penseremo a come battere l’Uruguay”