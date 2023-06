Highlights e gol Italia-Corea del Sud 2-1: semifinale Mondiali Under 20 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 43

Il video con gli highlights e i gol di Italia-Corea del Sud 2-1, semifinale dei Mondiali Under 20 2023. L’Italia domenica 11 giugno si giocherà il titolo contro l’Uruguay. I ragazzini terribili di Nunziata si portano a casa la semifinale contro la Corea del Sud, grazie ad una perla di Pafundi che, subentrato a Baldanzi nella fase finale del match, al 87esimo ha prelibato con una perla su punizione che pesa tantissimo e che vale per la Nazionale la finale del Mondiale Under 20 in Argentina.