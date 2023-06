Italia-Corea del Sud, lo splendido gol su punizione di Pafundi che vale la finale (VIDEO)

di Giorgio Billone 1

E’ Simone Pafundi l’eroe dell’Italia Under 20, che vola in finale dei Mondiali di categoria grazie a uno splendido gol su punizione che all’86’ indirizza definitivamente la sfida contro la Corea del Sud. I ragazzi di Nunziata soffrono ma vincono e così per la prima volta nella loro storia giocheranno la finale di questa manifestazione Fifa. In alto ecco allora il video del gol di Pafundi per il 2-1 a La Plata.