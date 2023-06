Tabellino Ucraina-Croazia 2-0: marcatori e gol Europei Under 21 2023

Il tabellino con i marcatori, gli ammoniti e le note di Ucraina-Croazia, sfida valevole per il primo turno del Gruppo B degli Europei Under 21. Buona la prima per i ragazzi di Rotan, che conquistano i tre punti grazie alle reti di Kashchuk e Sikan, una per tempo. Discorso qualificazione in discesa per l’Ucraina, mentre non può più sbagliare la Croazia.

CRONACA

HIGHLIGHTS

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO

IL TABELLINO

UCRAINA (4-2-3-1): Trubin; Sych, Batahov, Talovierov, Vicharenko; Bondarenko, Brazhko (83′ Sudakov); Kashchuk (71′ Ocheretko), Kryskiv (71′ Viunnyk), Braharu (62′ Nazarenko); Sikan (83′ Zhelizko).

A disposizione: Neshcheret, Fesiun, Syrota, Saliuk, Mudryk, Vanat, Liakh.

Allenatore: Rotan.

Croazia (4-3-1-2): Kotarski; Sigur, Franjic, Perkovic, Colina (58′ Stojkovic); Bulat, Prsir (84′ Hodza), Kacavenda (58′ Sego); Baturina; Frigan (73′ Vidovic), Beljo (84′ Simic).

A disposizione: Pandur, Cavlina, Palaversa, Soldo, Galesic, Krizmanic, Fruk.

Allenatore: Skokic.

ARBITRO: Mohammed Al-Hakim (SWE).

RETI: 19′ Kashchuk, 48′ Sikan.

NOTE: giornata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Kacavenda, Stojkovic. Angoli: 2-8. Recupero: 1′ pt, 5′ st.