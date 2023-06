Highlights e gol Georgia U21-Portogallo U21 2-0: Europei 2023 (VIDEO)

di Marzia Bosco 7

La Georgia si impone per 2-0 sul Portogallo, nella prima giornata degli Europei Under 21 2023. E’ Gagua a sbloccare il risultato al 37′, approfittando di un errore difensivo, è invece Sazonov ad allungare sul finale. Seconda frazione a reti inviolate. Si prende la vetta del Gruppo A così la Georgia, seguita da Belgio e Olanda a quota 1, resta a zero punti il Portogallo. Di seguito gli highlights del match.