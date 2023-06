Pagelle Belgio-Olanda 0-0, voti e tabellino Europei Under 21 2023

Le pagelle di Belgio-Olanda 0-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la prima giornata del girone A degli Europei Under 21. A Tbilisi primo impegno per le due formazioni e nella prima frazione di gioco c’è tanto spettacolo, ritmi alti e una serie di occasioni, tra cui una traversa, mentre nella ripresa le due formazioni si inceppano un po’ e non producono un gran gioco, inevitabile il punteggio a occhiali. Di seguito ecco i voti ai protagonisti.

Belgio (4-3-3): Vendevoordt 7; Patris 5.5 (46′ Siquet 6.5), De Winter 7, Debast 6, De Cuyper 6; Keita 5.5, Matazo 6, Raskin 5.5; Vertessen 5.5 (46′ Balikwisha 5.5), Openda 6 (89′ Ramazani sv), De Ketelaere 5.5.

In panchina: Delanghe, Lammens, Al Dakhil, Pletinckx, Van der Brempt, Engels, Vranckx, Deman, Descotte.

Ct: Mathijssen

Olanda (3-4-3): Verbruggen 7; Rensch 6 (77′ Van Ewijk sv), van Hecke 6.5, Van de Ven 5.5, Hartman 6, Timber 6(77′ Zirkzee sv); Gravenberch 6.5, Taylor 6.5 (65′ Burger 6); Ekkelenkamp 5 (65′ Mijnans 6.5), Brobbey 5.5, Summerville 5.5 (69′ Maatsen 6).

In panchina: Schendelaar, Scherpen, Sambo, Manhoef, Reis, Dallinga, Tavsan.

Ct: Van De Looi

Arbitro: Aghayev (Azerbaigian) 5.

Note: serata serena, terreno di gioco in discrete condizioni. Ammoniti: Keita, Gravenberch, Vertessen, Timber, Matazo. Angoli: 11-10. Recupero: 1′; 3′.