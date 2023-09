Qualificazioni Europei U21 2025, esordio amaro per l’Italia di Nunziata: è solo 0-0 in Lettonia

Esordio amaro per l’Italia di Carmine Nunziata che, nel match valevole per la prima giornata della fase a giorni delle qualificazioni agli Europei U21 2025, non va oltre un deludente pareggio per 0-0 contro la Lettonia. Il cammino degli Azzurrini, dunque, inizia già in salita e sarà fondamentale portare a casa i tre punti nella prossima sfida con la Turchia per evitare di complicare il discorso qualificazione dopo solo due gare.

LE PAGELLE

I ragazzi guidati da Carmine Nunziata partono con il piede giusto costruendo alcune interessanti occasioni, prima con una conclusione di Casadei sugli sviluppi di corner e poi con un destro a giro di Bove, che termina di poco a lato. I padroni di casa fanno molta fatica a farsi vedere dalle parti di Desplanches, mentre gli azzurrini continuano ad attaccare sempre con Bove, che è l’uomo che ci prova di più dalla distanza. Al 37′ Oristanio lascia partire un bel traversone dalla sinistra per Miretti, che però di testa fallisce una buona occasione. Le due squadre, dunque, tornano negli spogliatoi sul parziale di 0-0.

Nella ripresa Nunziata effettua le prime sostituzioni mandando in campo Colombo, Esposito e N’Dour, ma a sfiorare il vantaggio è la Lettonia, che al 55′ vede infrangersi la conclusione di Vapne sul palo alla destra di Desplanches. La squadra baltica ci riprova anche in altri frangenti, ma senza successo. Intorno al 70′ l’Italia prova a scuotersi con un’incornata di Esposito, che ancora una volta finisce fuori bersaglio. Nel finale gli azzurrini tentano il tutto per tutto per provare a vincere la gara, ma la Lettonia si difende ed impone il pareggio a reti bianche.