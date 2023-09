Pagelle Lettonia-Italia 0-0: voti e tabellino, qualificazioni Europei U21 2025

Le pagelle e il tabellino di Lettonia-Italia, match valevole per la prima giornata delle qualificazioni agli Europei U21 2025, in cui gli azzurrini guidati da Carmine Nunziata non sono andati oltre un deludente pareggio a reti bianche contro la formazione baltica. Il cammino dell’Italia U21, dunque, inizia in salita e nella prossima vittoria servirà assolutamente vincere in trasferta contro la Turchia per evitare di complicare il discorso qualificazione dopo solo due turni. Ecco il tabellino e le pagelle della gara.

Lettonia (4-2-3-1): Beks 6; Nivokovs 6.5, Kudelkins 6, Sliede 6.5, Maslovs 6; Vientiess 5.5, Melkins 6; Kauselis 6 (37′ st Anmanis sv), Vapne 6 (25′ st Vapne), Rascevskis 5.5 (25′ st Melkis 6); Lizunovs 5 (40′ st Puzirevskis sv).

A disposizione: Vilkovs, Reingolcs, Patijcuks, Ostapenko, Zaleiko.

Allenatore: Basovs 6.

Italia (4-3-1-2): Desplanches 6; Zanotti 5.5, Ghilardi 5.5, Pirola 6, Ruggeri 6; Bove 6.5, Prati 5.5, Casadei 6; Miretti 5.5 (15′ st N’Dour 5.5), Oristanio 5.5 (8′ st Colombo 5), Nasti 5 (8′ st Esposito 5.5).

A disposizione: Zacchi, Panada, Kayode, Guarino, Coppola, Fazzini.

Allenatore: Nunziata 5.5.

RETI: /

AMMONIZIONI: Bove, Oristanio, Kauselis, Melnis, Melkis.

ESPULSIONI: /

RECUPERO: 0′, 5′.

NOTE: Pomeriggio sereno, terreno di gioco in buone condizioni.