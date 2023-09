LIVE – Lettonia-Italia, qualificazioni Europei U21 2025 (DIRETTA)

La diretta testuale di Lettonia-Italia, match valevole per la prima giornata della fase a gironi delle qualificazioni agli Europei Under 21 2025. I ragazzi di Carmine Nunziata, nominato nuovo commissario tecnico della selezione, vogliono partire con il piede giusto dopo la delusione dell’ultima rassegna continentale. Dall’altra parte i lettoni proveranno a strappare almeno un punto agli Azzurrini. La partita è in programma alle ore 16:00 di venerdì 8 settembre presso lo Slokas Stadiona di Jurmala, in Lettonia. Sportface.it non vi lascerà soli e seguirà l’evento attraverso una diretta testuale e diversi approfondimenti.

COME SEGUIRE IL MATCH

Lettonia-Italia ore 16:00

