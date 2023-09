Milan, moderato ottimismo su Giroud: da giovedì può riprendere gli allenamenti a Milanello

Olivier Giroud è pronto a rientrare a Milano. L’attaccante della Francia sta lasciando il ritiro dei transalpini per tornare a Milanello, dove verrà ulteriormente controllato dai medici rossoneri, ma con la consapevolezza che l’infortunio alla caviglia sinistra non è particolarmente preoccupante e che il centravanti potrà già tornare ad allenarsi da giovedì agli ordini di Pioli. I Bleus martedì erano impegnati in un’amichevole con la Germania, pertanto hanno liberato il giocatore, che non pare particolarmente preoccupato dal suo problema fisico. Filtra dunque moderato ottimismo in vista del derby con l’Inter.