Nations League 2024-25: giovedì il sorteggio dei gironi, Italia in prima fascia

A poco più di un mese dalle amichevoli negli Stati Uniti con Venezuela ed Ecuador, l’Italia si appresta a conoscere le avversarie della prossima Nations League. Giovedì 8 febbraio la Maison de la Mutualité di Parigi ospiterà il sorteggio dell’edizione 2024-25 della competizione, con le 54 nazionali ai nastri di partenza divise in quattro leghe in base ai risultati della passata edizione. Al sorteggio saranno presenti il presidente della Figc Gabriele Gravina, il segretario generale Marco Brunelli e il CT della Nazionale Luciano Spalletti. Dopo aver raggiunto lo scorso anno le Finals, chiuse per la seconda edizione consecutiva al terzo posto, l’Italia si presenterà al sorteggio della Lega A in prima fascia in compagnia delle altre tre finaliste della Nations League 2022/23 (Spagna, Croazia e Paesi Bassi).

Dall’urna usciranno quattro gironi da quattro squadre e ogni nazionale da settembre a novembre 2024 sarà chiamata a disputare sei gare con le tre avversarie del girone. Rispetto alla passata edizione, a passare il turno saranno le prime due del girone, che a marzo 2025 giocheranno i quarti di finale con andata e ritorno. Le vincenti dei quarti otterranno quindi il pass per le Finals, in programma nel giugno 2025 in casa di una delle quattro finaliste. La quarta classificata del girone retrocederà nella Lega B, mentre la terza giocherà uno spareggio per non retrocedere con una delle seconde classificate della Lega B.

Queste le 4 fasce della Lega A:

Prima fascia: Spagna, Croazia, Italia, Paesi Bassi

Seconda fascia: Danimarca, Portogallo, Belgio, Ungheria

Terza fascia: Svizzera, Germania, Polonia, Francia

Quarta fascia: Israele, Bosnia Erzegovina, Serbia, Scozia