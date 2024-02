Razzismo, tifosi del Getafe insultano Vinicius Junior: la Liga presenta una denuncia

Ancora un episodio di razzismo in Spagna, con Vinicius Junior preso di mira da una serie di tifosi del Getafe. All’esterno dello stadio Coliseum Alfonso Perez, prima dell’inizio del match alcuni spettatori hanno infatti gridato “Vinicius, scimmia“. I vertici del calcio spagnolo non sono però rimasti a guardare e la Liga ha sporto denuncia alla magistratura. Non è un caso che gli insulti siano arrivati proprio a Vinicius Junior, il quale è diventato un vero e proprio simbolo della lotta contro la discriminazione. Già in passato era stato infatti vittima di offese razziste, ma aveva sempre reagito, come ad esempio al Mestalla di Valencia, riprendendo un tifoso che l’aveva attaccato.