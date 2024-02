Atp Marsiglia 2024: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 7 febbraio con Musetti

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Marsiglia 2024 della giornata di mercoledì 7 febbraio. Torna in campo Lorenzo Musetti, che sfida il ceco Machac, contendendogli il pass per i quarti di finale. In campo tante altre teste di serie, da Auger-Aliassime a Khachanov passando per il padrone di casa Humbert. Di seguito il programma completo.

CENTRAL

Non prima delle ore 13:30 – Ruusuvuori vs Van Assche

a seguire – (7) Auger-Aliassime vs (WC) Halys

Non prima delle 18:00 – Bautista Agut vs (3) Khachanov

a seguire – (4) Humbert vs (Q) Gaston o (WC) Shapovalov

COURT 1

Ore 13:00 – Machac vs (6) Musetti