Italia femminile, Gravina a Coverciano: il saluto alle azzurre di Soncin

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha portato il suo saluto in video collegamento alla Nazionale italiana femminile del neo CT Andrea Soncin, che al Centro di Coverciano sta preparando le prime due gare del proprio girone di Nations League contro Svizzera e Svezia. Gravina ha voluto far sentire attraverso le sue parole tutta la vicinanza e il sostegno della Federcalcio alla Nazionale dopo l’ultimo deludente Mondiale disputato in Nuova Zelanda ed Australia. L’obiettivo con Soncin e il suo staff è quello di tracciare un nuovo tragitto, puntando anche su un rilancio a tutto tondo del settore femminile calcistico italiano. Oggi anche il CT azzurro Luciano Spalletti ha incontrato la Nazionale femminile. Spalletti ha voluto salutare tutte le giocatrici, sottolineando come la Nazionale italiana maschile e femminile siano un’unica squadra azzurra.