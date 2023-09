Wta Guangzhou 2023, Bronzetti sul velluto: rifila un 6-1 6-0 in meno di un’ora a Yang

Tutto facile per Lucia Bronzetti all’esordio nel WTA 250 di Guangzhou. La trasferta asiatica non poteva partire meglio per la testa di serie numero 4 del tabellone, che in meno di un’ora di gioco si è sbarazzata con irrisoria facilità della sua avversaria odierna Ya Yi Yang, giocatrice di Taipei. Un match dominato dall’azzurra, vincitrice con il punteggio di 6-1 6-0 al termine di un match in cui non ha concesso palle break fino all’ultimo game della partita. Prontamente annullata l’unica chance offerta all’asiatica, Lucia ha poi chiuso al secondo match point utile. Al secondo turno un’altra qualificata, la nipponica Uchijima.