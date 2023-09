Mondiali canoa slalom Lee Valley 2023: Italia di bronzo nel C1 maschile a squadre

In archivio la prima giornata dei Mondiali di canoa slalom 2023, in programma a Lee Valley (Gran Bretagna), che ha subito assegnato le prime medaglie. Nella mattinata odierna di martedì 19 settembre sono infatti andate in scena ben quattro finali con tanti azzurri impegnati. La prima è stata la finale a squadre C1 femminile, in cui l’Italia si affidava a Elena Borghi, Marta Bertoncelli e Elena Micozzi. Il risultato è stato un settimo posto con il totale di 127.90, con 6 penalità e a circa 15 secondi dalla vetta. La vittoria è andata alla Gran Bretagna con 112.45, seguita da Repubblica Ceca (114.55) e Slovenia (115.32).

Nella finale a squadre C1 maschile, invece, per i colori azzurri è arrivato un super terzo posto. Merito di Raffaello Ivaldi, Roberto Colazingari e Paolo Ceccon, capaci di tagliare il traguardo 100.31, senza penalità, e salire sul gradino più basso del podio. E c’è anche qualche rimpianto vista la distanza con due nazionali davanti, vale a dire Francia (prima in 99.17) e Gran Bretagna (seconda in 99.20). Non c’era invece Italia nella finale a squadre K1 femminile, vinta dall’Australia in 108.62, davanti a Spagna (108.91) e Gran Bretagna (109.01). Infine, nella finale a squadre K1 maschile la squadra composta da Giovanni De Gennaro, Xabier Ferrazzi e Marcello Beda termina la sua prova ai piedi del podio. Quarta posizione per il terzetto azzurro a +6.41 dalla Repubblica Ceca vincitrice in 91.76 davanti a Francia (92.99) e Polonia (95.23).