Highlights e gol Svizzera-Bielorussia 3-3: qualificazioni Euro 2024 (VIDEO)

di Christian Deiuri 72

Il video con gli highlights di Svizzera-Bielorussia 3-3, sfida valida per le qualificazioni ad Euro 2024. Partita pazza della formazione elvetica, che prima passa in vantaggio con Shaqiri al 28′, ma poi si fa rimontare dagli ospiti. La Bielorussia infatti prima pareggia con Ebong al 61′, poi passa in vantaggio 8 minuti dopo con Polyakov. Al minuto 84′ arriva addirittura il 3-1 della squadra di Ferrer con Antilevski. Sembra finita, ma nel giro di un minuto tra 89′ e 90′ la nazionale rossocrociata pareggia i conti con le reti di Akanji e di Amdouni per il definitivo 3-3.