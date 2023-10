Highlights e gol Repubblica Ceca-Far Oer 1-0: qualificazioni Euro 2024 (VIDEO)

di Christian Deiuri 62

Il video con gli highlights di Repubblica Ceca-Far Oer 1-0, sfida valida per le qualificazioni ad Euro 2024. Domina la squadra di Silhavy che però la vince solo nel finale grazie al calcio di rigore realizzato dal capitano Soucek al 76′. Tre punti dunque per la formazione ceca che si porta così a quota 11, due lunghezze dietro all’Albania capolista. Rimane sul fondo della graduatoria con 1 punto invece la nazionale delle Far Oer.