Inter, Bergomi: “Darmian è un leader. Sempre pronto e disponibile”

Al termine della partita della nazionale, che ha visto la vittoria dell’Italia con Malta, Beppe Bergomi, giornalista e commentatore di Sky Sport, ha esaltato la prova di Matteo Darmian, diventato un punto fermo e pedina fondamentale nell’Inter di Simone Inzaghi.

Queste le sue parole: “Ormai possiamo definire Darmian un leader, lo ha dimostrato a suon di prestazioni. È un giocatore sempre disponibile e costante di rendimento, ovunque lo metti. L’anno scorso con Skriniar indisponibile e ormai sicuro partente, l’Inter si è trovata in difficoltà e sprovvista in quella posizione non avendo modo di rimpiazzarlo e col mercato chiuso. Matteo si è fatto trovare pronto, diventando un giocatore imprescindibile e su cui fare affidamento.”