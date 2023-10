Highlights e gol Georgia-Cipro 4-0: Qualificazioni Europei 2024 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 55

La Georgia batte quattro colpi e batte Cipro nella sfida valevole per le Qualificazioni ai prossimi Europei 2024. In un match che oggettivamente aveva poco di decisivo, visto la corsa a tre per due posti nel girone fra Scozia, Spagna e Norvegia, Kvara e compagni hanno voluto portarsi a quota 7 in classifica con un rotondo 4-0 al Cipro, sempre più in fondo alla classifica.