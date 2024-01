Highlights e gol Mauritania-Algeria 1-0: Coppa d’Africa 2024 (VIDEO)

di Christian Deiuri 1

Il video con gli highlights e i gol di Mauritania-Algeria 1-0, match valido per la Coppa d’Africa 2024. Grande sorpresa nel gruppo D, con l’Algeria che viene eliminata per la seconda volta consecutiva nella fase a gironi. A decidere la sfida per la Mauritania è Dellahi Yali, che regala alla sua nazionale la prima storia qualificazione agli ottavi. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.