Coppa d’Africa 2024: la Mauritania sorprende l’Algeria e la elimina, Angola batte Burkina Faso ed è prima

Continua a regalare sorprese la Coppa d’Africa 2024. Nella terza e ultima giornata della fase a gironi il verdetto del gruppo D ha infatti dell’incredibile, con l’Algeria, campione continentale nel 2019, che trova la seconda eliminazione di fila ai gironi dopo quella del 2022. Sarebbe bastato un pareggio alle Volpi del deserto per qualificarsi come ripescata tra le migliori terze, ma contro la Mauritania è arrivata un’inattesa debacle. Mohamed Dellahi Yali al minuto 37′ firma il gol vittoria che regala così l’impresa alla sua nazionale. Per la prima volta nella sua storia la Mauritania avanza alla fase ad eliminazione diretta, dove affronterà Capo Verde.

Nell’altra gara l’Angola batte il Burkina Faso per 2-0 e si prende il primo posto nel girone con 7 punti. Le Antilopi nere passano in vantaggio al 36′ con Mabululu, mentre nel finale, al 92′, il subentrato Zini arrotonda il risultato. La nazionale burkinabé deve così accontentarsi del secondo posto con 4 punti e per conoscere la sua avversaria agli ottavi dovrà attendere la prima classificata del gruppo E, ovvero una tra Mali, Sudafrica e Namibia. L’Angola invece affronterà una delle ripescate.