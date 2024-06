Euro 2024, la guida completa: tutto quello che c’è da sapere

La guida completa a Euro 2024 e tutto quello che c’è da sapere sulla rassegna che si disputa in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Dopo aver saltato gli ultimi Mondiali, l’Italia torna ad essere protagonista in torneo estivo di grande rilevanza e lo fa addirittura da campionessa in carica, con l’obiettivo di difendere lo storico titolo conquistato a Wembley. I ragazzi del ct Luciano Spalletti non si presentano come i principali favoriti, ma possono assolutamente dire la propria nonostante la grande concorrenza di formazioni come Francia, Inghilterra, Spagna e Germania.

Sarà proprio la squadra di Nagelsmann ad aprire le danze nel match inaugurale il 14 giugno contro la Scozia. Esattamente un mese dopo, a Berlino si disputerà invece la finalissima, che assegnerà la tanto ambita coppa. Non bastano le dita di due mani per contare le tantissime storie affascinanti, dall’ultima competizione di Toni Kroos prima del ritiro alla Slovenia del rientrante Josip Ilicic, passando per la Scozia che sogna di passare finalmente il girone all’Albania appena alla seconda qualificazione della propria storia. Si prospetta dunque un’estate all’insegna del grande calcio tutta da vivere.

