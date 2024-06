Austria-Francia, Mbappé: “C’è una partita più importante: giovani francesi, andate a votare”

“Comunicato federale sulle elezioni politiche? L’ho visto, credo che siamo in un momento cruciale per il nostro Paese, siamo innanzitutto cittadini e non possiamo essere sconnessi. È una situazione senza precedenti e voglio rivolgermi alla gente, soprattutto i giovani, vediamo che ci sono gli estremi al centro del potere e chiedo ai giovani di andare a votare. Dobbiamo identificarci con i valori di questo Paese, ogni volta conta e spero che venga fatta la scelta giusta. Condivido i valori di Thuram. È la libertà di espressione e mi allineo a lui”. E’ questo l’appello di Kylian Mbappé in conferenza stampa alla vigilia di Austria-Francia, esordio dei bleus agli Europei: “Abbiamo preparato bene la partita, è mia responsabilità difendere i colori del mio Paese. Sono pronto per vincere, è più una questione mentale. La mia testa è perfetta, ora vediamo come stanno le gambe”.

Ancora sulle vicende politiche: “Abbiamo parlato tra di noi del messaggio che si poteva dare. Non c’è nessuno che si preoccupi della situazione, ma è normale che i giovani se ne accorgano con maggiore fatica. Sono contro gli estremi, sono quelli che dividono. Ci sono giovani che si astengono, voglio mandare loro questo messaggio. La loro voce cambia le cose. Voglio essere orgoglioso di difendere un Paese che rappresenta i miei valori. Questa è una partita più importante della partita di domani perché la situazione nel Paese è diversa. Credo nei valori della tolleranza e del rispetto”.

Infine, sulle Olimpiadi che non giocherà per volere del Real Madrid: “Per quanto riguarda i Giochi, la posizione del mio club è molto chiara e sono ben consapevole che non andrò alle Olimpiadi, perché sono un nuovo arrivato”.