Coppa d’Asia 2024: Taremi segna e poi viene espulso, l’Iran batte ai rigori la Siria

Soffrendo, con fatica, in dieci uomini: ma l’Iran batte la Siria ai calci di rigore e approda ai quarti di finale della Coppa d’Asia 2024 dove affronterà il Giappone. Il Team Melli la sblocca al 34′ con un calcio di rigore del futuro interista Mehdi Taremi, che trafigge l’estremo difensore avversario Madanieh e fa 1-0. La formazione allenata da Ghalenoei continua a premere alla ricerca del raddoppio, ma sciupa diverse occasioni. Al 64′ arriva la doccia fredda: rigore per la Siria e Omar Kharbin dal dischetto non sbaglia. 1-1 e tutto da rifare per l’Iran. Azmoun e compagni si riversano nella metà campo siriana alla ricerca del gol qualificazione, senza però trovare i frutti sperati. Al 91′ la situazione si complica per la nazionale persiana, che rimane in 10 uomini a causa dell’espulsione di Taremi, il suo uomo più rappresentativo. Già ammonito per simulazione, l’attaccante del Porto spende il secondo giallo per un fallo tattico e termina anzitempo la sua partita. L’Iran stringe i denti con un uomo in meno e riesce a trascinare la partita ai calci di rigore: Youssef compie l’errore decisivo, gli iraniani sono precisi e passano ai quarti di finale.