Formazioni ufficiali Atletico Madrid-Vallecano, Liga 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Vallecano, sfida valida per il recupero della ventesima giornata di Liga 2023/2024. Momento di forma molto positivo per i colchoneros, che hanno raggiunto le semifinali di Copa del Rey e occupano il terzo posto in campionato, appaiati a quota 44 con il Barcellona. La squadra di Simeone, che può vantare Morata e Griezmann in forma smagliante, proverà a dar continuità a questo buon periodo contro il Vallecano, avversario insidioso ma sulla carta inferiore. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di mercoledì 31 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI ATLETICO MADRID-VALLECANO

ATLETICO MADRID: In attesa

VALLECANO: In attesa