Coppa Italia Primavera 2023/2024: Fiorentina sul velluto nella semifinale d’andata, 3-1 alla Roma

Al Viola Park è la Fiorentina a festeggiare nella semifinale d’andata di Coppa Italia Primavera. I viola di mister Galloppa si impongono 3-1 nella sfida contro la Roma con tre gol tutti nel primo tempo. Al 34′ Braschi ruba palla e si invola verso la porta, servendo Fortini per il gol del vantaggio. Passano due minuti e arriva il raddoppio con Harder dopo una conclusione non trattenuta da Marin. Al 44′ il tris dal piede di Rubino. Nella seconda frazione di gioco la squadra giallorossa prova a riaprire i giochi con il colpi di testa di Plaia, ma non trova altre reti. Finisce 3-1.