Coppa d’Asia 2024: Giordania batte Tagikistan 1-0 e vola in semifinale per la prima volta

Continua il sogno della Giordania nella Coppa d’Asia 2024, che batte 1-0 il Tagikistan e per la prima volta nella sua storia raggiunge la semifinale nella competizione. È l’autogol di Khanonov al 66′ a decidere l’incontro, dopo che nella prima frazione la selezione giordana era già andata vicina alla rete in più circostanze. L’ex repubblica sovietica ci ha provato nel finale, senza però riuscire a creare veri pericoli dalle parti dell’estremo difensore avversario Abulaila. La Giordania approda così tra le migliori quattro squadre del torneo, e in semifinale attende la vincente della sfida tra Australia e Corea del Sud, in programma alle 16.30 di oggi.