Qualificazioni Wta Abu Dhabi 2024: Lucia Bronzetti a caccia del main draw

Lucia Bronzetti è presente nel tabellone di qualificazione del WTA 500 di Abu Dhabi 2023, primo appuntamento in Medio Oriente in questa parte della stagione. La tennista nativa di Rimini è la sesta testa di serie e sfiderà all’esordio l’australiana Daria Saville. Al secondo turno probabile sfida, invece, contro l’americana Krueger (opposta alla bielorussa Sasnovich). Lucia è chiamata a ripartire dalla bella vittoria ai danni di Kerber in quel di Linz, seguito poi da un ko piuttosto netto contro Mertens.

LO SPOT

(6) Bronzetti vs Saville

Sasnovich vs (11) Krueger