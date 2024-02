Nuoto di fondo, Mondiali Doha 2024: pass olimpici in palio, ecco tutto quello che c’è da sapere

L’ultima occasione per staccare il biglietto per Parigi. I Mondiali di Doha, oltre al titolo iridato, valgono soprattutto perché mettono in palio gli ultimi posti per le Olimpiadi di Parigi della prossima estate. Sabato 3 e domenica 4 febbraio le due gare di nuoto di fondo olimpiche ovvero la 10km femminile e quella maschile. Con l’Italia che vuole conquistare le due carte olimpiche (tetto massimo) sia al femminile che al maschile.

Le prime tre carte olimpiche sono state assegnate ai Mondiali di Fukuoka della scorsa estate: al maschile doppio pass per la Germania (oro di Florian Wellbrock e bronzo di Oliver Klement) e un pass all’Ungheria (argento di Kristof Rasovzky). Tra le donne invece sono già qualificate la campionessa iridata in carica, la tedesca Leonie Beck, l’australiana qui assente Chelsea Gubecka e l’americana Katie Grimesla. La Francia, come paese ospitante, avrà diritto di partecipare con un atleta, il secondo dovrà qualificarlo sul campo.

I PASS IN PALIO

Ci sono diciotto pass in palio per ogni gara: i primi 13 voleranno a Parigi (se tra questi 13 ci sono atleti o atlete che hanno già conquistato il pass la classifica scala al quattordicesimo/a e così via) oltre a cinque posti in aggiunta, uno per continente, per le Nazioni che ancora non hanno qualificato nessun atleta ai Giochi.

LA SCELTA DELL’ITALIA

L’Italia al femminile schiera Ginevra Taddeucci e Arianna Bridi che, entrambe, andranno a caccia dei primi tredici posti per portare le due carte olimpiche all’Italia. Al maschile invece saranno al via Domenico Acerenza e Dario Verani. Non ci sarà Gregorio Paltrinieri che viene preservato per le gare in piscina in quanto, per la Federnuoto, è già certo di essere a Parigi. Infatti esiste un’appendice al regolamento di qualificazione che dice: qualsiasi Nazione con atleti che hanno raggiunto un tempo di qualificazione olimpica negli 800 metri o nei 1500 metri stile libero e nuotano nella 10km olimpica, i suddetti atleti potranno iscriversi alla gara a cinque cerchi con il vincolo di rispettare i due atleti per Nazione. E questo è il caso di Gregorio Paltrinieri che si è qualificato ai 1500 metri agli Assoluti di Riccione e che quindi sfrutta tutto ciò per preservarsi e non gareggiare ai Mondiali di nuoto di fondo nella 10km. Di fatto Acerenza e Verani si giocheranno l’altro pass olimpico.