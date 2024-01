Beffa Mancini, Arabia Saudita eliminata in Coppa d’Asia: la Corea del Sud pareggia al 99′ e vince ai rigori

L’Arabia Saudita di Roberto Mancini saluta agli ottavi di finale la Coppa d’Asia 2024. La Corea del Sud, favorita alla vigilia, vince ai calci di rigore dopo aver pareggiato i conti nel recupero. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, la selezione guidata da Roberto Mancini sblocca infatti la gara a inizio ripresa. Solo 30 secondi dopo il suo ingresso in campo infatti, Radif sfrutta un’indecisione della difesa avversaria e con un diagonale mancino buca Hyeon-woo Jo per l’1-0. La Corea del Sud però non si arrende e nel forcing finale trova il gol del pareggio. Quando sembrava tutto fatto per la vittoria saudita infatti, Gue-sung Cho sigla l’1-1 al 99′ e manda così la gara ai tempi supplementari e ai calci di rigore. Dagli undici metri Al Najei e Ghareeb sbagliano, la Corea invece è infallibile. Nei quarti di finale la Corea del Sud affronterà l’Australia, che ieri ha avuto vita facile contro l’Indonesia.