Formazioni ufficiali Marocco-Sudafrica, Coppa d’Africa 2024

Le formazioni ufficiali di Marocco-Sudafrica, match valevole per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2024. Non poteva che essere questo confronto iconico ad assegnare l’ultimo pass per i quarti. Complici alcuni eliminazioni illustri, il Marocco è ancora più favorito per la vittoria finale (insieme a Nigeria e poche altre nazionali). Guai però a sottovalutare il Sudafrica, determinato a stupire. La vincente di questo match sfiderà Capo Verde. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MAROCCO: In attesa

SUDADRICA: In attesa