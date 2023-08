Nazionale, ufficiali le dimissioni di Mancini: i dettagli della rottura

Roberto Mancini non sarà più il CT della nostra Nazionale. La notizia, che ha del clamoroso, arriva a ciel sereno dopo che il clima sembrava essersi nuovamente rasserenato, dopo la bufera della mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar. La rottura, invece, è arrivata all’improvviso ed in maniera totalmente inaspettata.

Pochi giorni fa, infatti, proprio Roberto Mancini era stato nominato Coordinatore delle nazionali Under-20 e Under-21. Tutto ciò aveva fatto intendere ad un progetto insieme fra FIGC e Gravina che aveva il gusto del futuro da trascorrere e da costruire insieme. Ed invece no. Le frizioni con l’amico Evani relative al ruolo che Leonardo Bonucci avrebbe dovuto avere nel presente e nel futuro della Nazionale hanno portato anche l’ormai ex CT a pensare alle dimissioni che sono arrivate in una mattinata calda del 13 agosto del 2023. La FIGC ora si metterà al lavoro per trovare il giusto sostituto del tecnico. Spalletti è in pole.

Questo il comunicato della FIGC: “La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver preso atto delle dimissioni di Roberto Mancini dalla carica di Commissario Tecnico della Nazionale italiana, ricevute ieri nella tarda serata. Si conclude, quindi, una significativa pagina di storia degli Azzurri, iniziata nel maggio 2018 e conclusa con le Finali di Nations League 2023; in mezzo, la vittoria a Euro 2020, un trionfo conquistato da un gruppo nel quale tutti i singoli hanno saputo diventare squadra. Tenuto conto degli importanti e ravvicinati impegni per le qualificazioni a UEFA Euro 2024 (10 e 12 settembre con Nord Macedonia e Ucraina), la FIGC comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo CT della Nazionale “.