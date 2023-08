Nazionale, chi dopo Mancini? I possibili sostituti da Spalletti a Conte

Come un fulmine a ciel sereno, domenica 13 agosto la Figc ha comunicato le dimissioni del ct azzurro Roberto Mancini. Dopo cinque anni sulla panchina della nazionale italiana di calcio tra grandi successi – come l’Europeo vinto a Wembley e le Finali di Nations League di qualche mese fa – ma anche grandi delusione – la mancata qualificazioni ai Mondiali del Qatar, la seconda assenza consecutiva dell’Italia ai Mondiali -, è già scattata la caccia al sostituto. “Tenuto conto degli importanti e ravvicinati impegni per le qualificazioni a UEFA Euro 2024 (10 e 12 settembre con Nord Macedonia e Ucraina), la FIGC comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo CT della Nazionale”, si legge nel comunicato.

Ma la rosa dei papabili ct, almeno sulla carta, è decisamente ristretta. Tra i nomi più importanti e attualmente libero del nostro calcio ci sono Luciano Spalletti e Antonio Conte. Il primo aveva deciso di prendersi una pausa dopo lo scudetto col Napoli, il secondo potrebbe tornare in veste di commissario tecnico in un ruolo che ha più volte confermato di gradire. Sfumato il sogno Ancelotti (il tecnico del Real Madrid è già ‘promesso’ al Brasile), più difficile l’ipotesi di un nome a sorpresa come quelli dei campioni del Mondo Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi.