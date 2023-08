Formazioni ufficiali Brentford-Tottenham, Premier League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Brentford-Tottenham, sfida valevole per la prima giornata di Premier League 2023/2024. Per gli Spurs al via un campionato senza il bomber Harry Kane, passato al Bayern Monaco. Al Brentford Community Stadium una trasferta insidiosa contro una bella rivelazione dell’ultima stagione: calcio d’inizio alle 15 di domenica 13 agosto.

Le formazioni ufficiali

Brentford – in attesa

Tottenham – in attesa