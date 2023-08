Jannik Sinner cerca il secondo acuto azzurro in un ‘1000’ dopo l’impresa di Fognini

Jannik Sinner è a un passo dal regalare il secondo Masters 1000 della storia al tennis italiano. Un’impresa fin qui riuscita solamente a Fabio Fognini, che nel giorno di Pasqua del 2019 diventò Principe di Monaco grazie al successo sul serbo Dusan Lajovic. L’altoatesino proverà a emulare quanto fatto dal ligure nell’atto conclusivo di Toronto, contro Alex De Minaur, in programma alle 22 (ora italiana) di domenica 13 agosto. Un risultato già di per se storico, visto che nessun italiano si era spinto sino all’epilogo del torneo canadese. Per di più, Sinner è per la seconda volta nel 2023 in finale di un ‘1000’, già la terza nella sua giovane carriera sul circuito dopo quella persa nel 2021 a Miami: nessuno meglio di lui, solamente Matteo Berrettini – oltre a Fognini – ha giocato una finale a questo livello. Utopia, per il tennis italiano, guardando al recente passato, ma Jannik non vuole accontentarsi: in palio il best ranking di numero 6 e una buona fetta di qualificazione alle Atp Finals di Torino.