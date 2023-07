F1 GP Gran Bretagna 2023, Alonso: “Non sono preoccupato, stiamo lavorando”

A pochi minuti dall’inizio del Gran Premio di Gran Bretagna di F1 2023, il pilota dell’Aston Martin Fernando Alonso ha parlato dei problemi riscontrati nelle ultime gare. Ecco le sue parole: “Non sono preoccupato, in dieci gare siamo andati dieci volte in Q3. E anche in Austria sembrava che volassero tutti, ma alla fine abbiamo fatto più punti di loro. Questo non significa che non siamo consapevoli di mancare di prestazioni rispetto alle prime cinque gare, è ovvio e lo vediamo tutti. Ma ci stiamo lavorando. Il Mondiale non è una gara, il nostro focus è sulla a lungo termine. Dedichiamo le Prove Libere 1 del venerdì alla vettura 2024”.

E ancora: “Forse avremmo potuto superare Albon. L’ottavo posto era il massimo, ma i primi sette erano irraggiungibili. Dovevamo essere noi, ottavi o noni, ma nei fine settimana con la vettura ‘top’ siamo saliti sul podio, e quando la macchina non è ‘al top’ abbiamo ottenuto buoni risultati. Piano piano stiamo scoprendo dei punti deboli della nostra macchina che stiamo cercando di migliorare. Ma il campionato è di 22 gare, non è il mondiale a Silverstone, faremo i conti a fine anno, ad Abu Dhabi. I nostri rivali stanno facendo molto bene, portano miglioramenti, ma noi abbiamo fatto molto bene nelle prime nove gare e vedremo nelle prossime 11 chi se la cava meglio”.

Per chiudere: “Se prendiamo in considerazione da dove veniamo, abbiamo fatto molta strada, ora stiamo discutendo su come combattere contro Ferrari e Mercedes. Penso che non dovremmo dimenticarlo. Finora abbiamo avuto meno variazioni rispetto a loro questo stagione. La Ferrari ha avuto più problemi all’inizio. Penso che anche la Mercedes a volte faccia fatica dove non ce lo saremmo aspettato. Nel complesso, penso che le variazioni siano state minime, il che forse dimostra anche che la macchina non ha un grande punto debole”.