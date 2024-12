L’Italia sta cercando il pass per i quarti di finale della Nations League, ma nel frattempo deve guardare anche al futuro remoto. E il futuro remoto dice che c’è da pensare alle qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026. E’ l’appuntamento cruciale per gli azzurri, perché già da due edizioni abbiamo mancato il pass per la coppa del mondo e un terzo fallimento sarebbe devastante. Ma quando inizierà il cammino di qualificazione Uefa per la Coppa del Mondo Fifa? Scopriamolo assieme.

Il sorteggio per le qualificazioni ai Mondiali 2026, in cui si delineeranno i gironi, è in programma il 13 dicembre 2024 a Zurigo e l’estrazione posizionerà le squadre, in base al ranking, all’interno dei 12 gironi da quattro o cinque squadre. L’Italia è certa di essere una delle teste di serie, non è però al momento ancora certa di essere inserita in un girone da quattro o cinque squadre. Ma da cosa dipende questo? E’ presto detto: nei gironi da quattro squadre saranno inserite le compagini che saranno impegnate nelle Final Four della Nations League, mentre di certo non inizieranno a marzo le otto squadre impegnate nei quarti di finale, e l’Italia intanto è sicuramente molto vicina a raggiungere questo obiettivo.

In sostanza, chi non avrà l’impegno di Nations League, di sicuro inizierà il percorso delle qualificazioni ai Mondiali a marzo e nei gironi da cinque squadre. Le otto qualificate ai quarti di finale, invece, seguiranno due diversi percorsi: chi verrà eliminata, inizierà il cammino nelle qualificazioni nella finestra di giugno, chi invece vincerà avanzando alle Final Four – in programma proprio a giungo – di certo sarà inserita in girone da quattro squadre e comincerà soltanto a settembre il percorso verso il Mondiale, con le qualificazioni che saranno ultra-compresse tra settembre e novembre per sei partite in tre mesi. Venendo alla formula delle qualificazioni, le dodici vincitrici dei gironi si qualificheranno direttamente per la fase finale del Mondiale, mentre i quattro posti rimanenti verranno messi in palio agli spareggi. Procediamo dunque con un riepilogo schematico.

QUANDO INIZIA IL CAMMINO DELL’ITALIA NELLE QUALIFICAZIONI AI MONDIALI?

Se l’Italia verrà eliminata nei quarti di finale di Nations League: da giugno 2025 a novembre 2025, sei o otto partite

Se l’Italia si qualificherà per le Final Four di Nations League: da settembre 2025 a novembre 2025, sei partite