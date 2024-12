Il ranking di qualificazione per il Team Europe in vista della Ryder Cup 2025 di golf, in programma dal 26 al 28 settembre 2025 a Bethpage Black, alle porte di New York. Dopo lo spettacolo dell’edizione 2023 a Roma, la sfida biennale tra Europa e Stati Uniti torna oltreoceano e promette come sempre uno spettacolo unico ed emozionante. Nel Team Europe è stato confermato come capitano l’inglese Luke Donald, artefice del trionfo di squadra al Marco Simone di Guidonia Montecelio. Per il Team USA invece è stato selezionato Keegan Bradley, una scelta a sorpresa ma che garantisce grande carattere e personalità. Ci sarà sicuramente anche un “tocco italiano”, dal momento che Donald ha confermato Edoardo Molinari come uno dei suoi vicecapitani.

Da un punto di vista del format di qualificazione, tra gli europei non mancano le novità rispetto alle ultime edizioni. I golfisti del Vecchio Continente infatti potranno qualificarsi attraverso un’unica classifica, senza alcuna distinzione tra i punti del ranking mondiale e quelli del DP World Tour. Il tutto tramite una rete di tornei decisa dallo stesso Donald insieme a Ryder Cup Europe. Un processo molto lungo, dal momento che il periodo di qualificazione è iniziato il 29 agosto 2024 e terminerà il 24 agosto 2025: un anno intero per sei posti in palio, con la squadra che sarà completata dalle sei wild card a discrezione del capitano.

Golf, Ryder Cup 2025: il ranking di qualificazione del Team Europe aggiornato in tempo reale

Classifica aggiornata al 2 dicembre 2024 (in grassetto i giocatori attualmente qualificati)

Rory McIlroy (NIR) 792.07 punti Rasmus Højgaard (DAN) 706.53 Tyrrell Hatton (ENG) 587.84 Matt Wallace (ENG) 505.42 Paul Waring (ENG) 455.23 Niklas Nørgaard (DAN) 414.83 Jorge Campillo (SPA) 322.32 Julien Guerrier (FRA) 318.10 Antoine Rozner (FRA) 316.48 Thorbjorn Olesen (DAN) 315.25

13. Matteo Manassero (ITA) 276.96

19. Francesco Laporta (ITA) 191.30

30. Guido Migliozzi (ITA) 144.73

72. Andrea Pavan (ITA) 45.1

85. Edoardo Molinari (ITA) 38.37