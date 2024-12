Il programma e i telecronisti su Dazn di Genoa-Torino, match valido per la quindicesima giornata della Serie A 2024/2025. Al Ferraris scontro cruciale tra i rossoblù, finalmente tornati alla vittoria e desiderosi di trovare altri punti per uscire dalle zone calde della classifica e i granata in crisi nera di risultati. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 15 di sabato 7 dicembre.

I TELECRONISTI DI GENOA-TORINO

Genoa-Torino sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Gabriele Giustiniani. A