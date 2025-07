La squadra allenata da Pep Guardiola dice addio al Mondiale per Club, dopo un pirotecnico 4-3 contro l’Al-Hilal dell’ex tecnico interista.

E’ stata una giornata di eliminazioni a sorpresa quella di ieri al Mondiale per Club. Dopo l’uscita di scena dell’Inter di Christian Chivu contro il Fluminense per 2-0, è stata la volta di quella ancora più clamorosa del Manchester City.

