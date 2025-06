Arriva un primo colpo di scena negli ottavi del Mondiale per Club. Cano ed Hercules regalano la qualificazione ai brasiliani contro l’Inter.

Esordio per l’Inter nella prima fase a eliminazione diretta del Mondiale per Club. Nella prima edizione del torneo, i nerazzurri hanno avuto varie difficoltà per giungere agli ottavi di finale, riuscendo però a centrare il primo obiettivo prefissato.

L’esordio, infatti, ha visto la squadra di Chivu pareggiare con il Monterrey, per poi riuscire a rimontare nel finale l’Urawa Red Diamonds, non ottenendo il matematico pass per gli ottavi in virtù proprio del pari con i messicani. Incertezza per l’ultima partita, ma alla fine l’Inter ha ottenuto vittoria e qualificazione, oltre il primato nel girone.

Grazie al primo posto, i nerazzurri hanno evitato così il Borussia Dortmund (che affronterà il Monterrey), andando ad affrontare il Fluminense.

Inter-Fluminense, il gol di Cano a inizio partita ed Hercules la chiude

Nel primo tempo tante difficoltà per la squadra di Chivu, che poche volte riesce a impensierire la porta difesa dal classe 1980 Fabio, estremo difensore 44enne del Fluminense. I brasiliani passano subito in vantaggio al 3′ con Cano, che sfrutta una grave disattenzione difensiva di squadra dell’Inter.

Poi tanto possesso ma poca finalizzazione per i nerazzurri, che subiscono il gol del 2-0, ma l’autore del gol (Ignacio), si trovava in posizione di fuorigioco al momento del passaggio. Scintille nel finale della prima frazione, con un litigio tra l’allenatore dei brasiliani e Mkhitaryan dopo una palla non restituita che ha compreso poi quasi tutti i giocatori di entrambe le squadre.

Nel secondo tempo scende in cattedra l’Inter. Tanto possesso e dominio ma mancano le occasioni, che iniziano poi ad arrivare solo nel finale di partita. Nel finale, infatti, doppia occasione firmata Lautaro, col capitano che prima sbaglia a tu per tu col portiere avversario e, poco dopo, fa partire un rasoterra a centro area, prendendo il palo interno.

Nel finale è un dominio Inter, che si attesta a più riprese nell’area del Fluminense. I nerazzurri provano almeno a portarla ai supplementari ma invano. Nel finale arriva anche il gol del 2-0 con Hercules, che spegne definitivamente le speranze avversarie. Triplice fischio, è il Fluminense ad approdare ai quarti. L’Inter è clamorosamente fuori dal Mondiale per Club.