Martedì 1° luglio si presenta ricco di eventi di sport in tv, con la seconda giornata del torneo di tennis di Wimbledon, dove è tutto pronto per l’esordio di Jannik Sinner sull’erba dell’All England Club in un derby tricolore contro Luca Nardi. In serata al Mondiale per Club di calcio big match tra Juventus e Real Madrid.

MATTINA

09.30 Nuoto, Europei giovanili 2025: prima giornata (sessione mattutina) – Diretta streaming su European Aquatics Tv.

10.30 Lotta, Europei U20 2025: seconda giornata (qualificazione) – Nessuna copertura tv/streaming.

12.00 Tennis, Wimbledon: primo turno singolare maschile – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport dal 251 al 256, Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

(Sonego vs Faria 1° match e inizio match dalle 12.00; Arnaldi vs van de Zandschulp 2° match prosecuzione e inizio programma dalle 12.00; Musetti vs Basilashvili 2° match e inizio programma dalle 12.00; Zeppieri vs Mochizuki 2° match prosecuzione, inizio programma dalle 12.00; Sinner vs Nardi 1° match e inizio programma dalle 14.00; Cobolli vs Zhukayev 3° match e inizio programma dalle 12.00)

12.00 Tennis, Wimbledon: primo turno singolare femminile – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport dal 251 al 256, Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

(Cocciaretto vs Pegula 1° match e inizio programma alle 12.00; Bronzetti vs Teichmann 2° match e inizio programma alle 12.00)

POMERIGGIO

18.00 Nuoto, Europei giovanili 2025: prima giornata (sessione serale) – Diretta streaming su European Aquatics Tv.

SERA

21.00 Calcio, Mondiale per club 2025: Juventus vs Real Madrid – Diretta tv su Canale 5 HD; in streaming su Mediaset Infinity e su DAZN.