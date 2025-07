L’italiano ha subito un infortunio davvero molto preoccupante: la frattura è doppia, inevitabile l’operazione.

I tifosi sono molto preoccupati dopo aver assistito al brutto infortunio capitato all’italiano. In tanti si sono riversati sui social per chiedere informazioni più dettagliate sullo stato di salute del ragazzo, che è stato subito trasportato in ospedale in seguito all’incidente. E’ accaduto tutto nello scorso weekend ad Assen, in Olanda, dove si stava svolgendo la decima prova del Mondiale 2025 di Moto3.

La gara è stata vinta da Jose Antonio Rueda, che ha potuto così allungare in classifica piloti sui connazionali Alvaro Carpe e Angel Piqueras, giunti rispettivamente quarto e quinto al traguardo di Assen. Ma il sesto successo stagionale di Rueda è passato in secondo piano dopo quanto accaduto nel finale del GP.

Luca Lunetta, giovane pilota italiano del team Sic58, è stato protagonista di un contatto tra la sua Honda e una moto che lo precedeva. Il 19enne è scivolato ed è stato centrato in pieno sia da Taiyo Furusato che da Adrian Fernandez (entrambi su Honda). Il pilota giapponese era troppo vicina al collega italiano e non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto, colpendolo sulla schiena; Fernandez, invece, ha centrato Lunetta sulla gamba.

Tifosi italiani sotto choc, brutta caduta: ricoverato in ospedale, come sta

Il brutto incidente è avvenuto all’ultimo giro del GP d’Olanda e ha fatto scattare la bandiera rossa con vittoria assegnata a Rueda. Il pilota romano è stato subito soccorso e trasportato al centro medico per effettuare tutti i controlli del caso. Lunetta, stando a quanto riferito da Marco Grana (Team Principal di Sic58), è arrivato al centro medico cosciente ma con dolori.

Fortunatamente l’esito delle indagini ha fatto emergere un quadro meno preoccupante di quanto immaginato nelle prime ore. Il pilota italiano ha infatti riportato ‘solo’ la pluriframmentaria frattura di tibia e perone: un infortunio che lo costringe comunque a sottoporsi a un’operazione chirurgica. “A volte le gare sanno essere davvero crudeli – le parole del pilota della Honda sui social – La fortuna in questo momento non gira dalla mia parte, ma uscire dall’incidente di oggi con “solo” una frattura pluriframmentaria alla gamba è comunque il male minore rispetto a ciò che sarebbe potuto accadere”.

“Voglio ringraziare di cuore il team per tutto il lavoro svolto durante il weekend – ha poi aggiunto Luca Lunetta – la mia famiglia, tutte le persone che lavorano con me, tutti quelli che mi hanno scritto messaggi, i marshall in pista e i medici del circuito, che sono stati davvero impeccabili. Torneremo più forti di prima…“.