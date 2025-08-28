Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per il Milan a causa dell’infortunio del giocatore. Servono gli esami, ma si teme un lungo stop.

L’avventura di Massimiliano Allegri al Milan non è certamente iniziata nel migliore dei modi. La caduta in casa per mano della Cremonese può lasciare alcuni strascichi, seppur il campionato è ancora lunghissimo ed è solo passata una giornata dall’inizio.

Questo, però, aggiunto ad altri problemi, sia di campo sia extra-campo, potrebbe peggiorare le cose. Sul calciomercato le cose non sono delle migliori, con vari obiettivi saltati e diversi giocatori ancora da prendere nelle ultime ore. Oltre questo, i problemi arrivano anche sul campo, con un altro infortunio oltre quello di Leao che preoccupa non poco Allegri e lo staff.

Ahi Jashari, si teme un lungo stop: il Milan lo perde per diverso tempo

Non solo Leao fermo ai box perché nella partita contro la Cremonese Ardon Jashari è sceso in campo per soli 16′, rimandando alle successive sfide i giudizi sull’ex Brugge. Nella partita contro il Lecce si pensava ci potesse essere spazio già per lui, ma in conferenza stampa mister Allegri ha confermato che non ci sarà.

Sembrava un problema di poco conto, ma così non è. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo lo scontro con Santiago Gimenez, lo svizzero salterà sicuramente diverse settimane per riprendersi dal problema fisico. Si teme, però, che il colpo subito abbia provocato la frattura del perone destro.

Se così fosse, i tempi di recupero si dilaterebbero notevolmente. Non un buon inizio dunque per il nuovo acquisto rossonero, che dovrà attendere prima dell’esordio dal 1′ con la maglia del Milan.