Dal 2 al 4 dicembre il grande volley europeo torna protagonista: club italiani in campo per una settimana di sfide di alto livello, tra dirette esclusive e un ampio racconto post-gara

Sky e NOW proseguono la loro copertura dedicata alla pallavolo continentale con un nuovo ciclo di incontri valido per la seconda giornata della fase a gironi della CEV Champions League femminile, in calendario da martedì 2 a giovedì 4 dicembre.

Si comincia il 2 dicembre alle 19 con il confronto tra Dresdner SC e l’Antonio Carraro Prosecco DOC Conegliano, trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW. La telecronaca sarà affidata al duo composto da Stefano Locatelli e Rachele Sangiuliano.

Il giorno successivo, 3 dicembre, alle 19 il focus si sposta su OK Zeleznicar Lajkovac contro la Numia Vero Volley Milano, in onda live su Sky Sport Arena e sulla piattaforma streaming. Il racconto della gara sarà curato da Rudi Palermo. Sempre mercoledì 3, alle 20, si gioca Volero Le Cannet-Savino Del Bene Scandicci, con la voce al microfono di Stefano Locatelli, in diretta su Sky Sport Mix e NOW.

La chiusura del turno europeo arriva il 4 dicembre alle 18 con la sfida tra Igor Gorgonzola Novara e il Fenerbahçe Medicana Istanbul, disponibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW. Il commento sarà curato da Roberto Prini e Francesca Piccinini.

Oltre al live, la programmazione sarà accompagnata da un’ampia presenza editoriale sul canale all-news Sky Sport 24 con clip, risultati, graduatorie e aggiornamenti disponibili on demand fin dal mattino tramite app e profili social ufficiali, dove proseguiranno analisi e approfondimenti post-match.

Programmazione 2ª giornata di CEV CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE su Sky e NOW

Martedì 2 dicembre

Alle 18 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW: Dresdner SC-Antonio Carraro Prosecco DOC Conegliano (telecronaca di Stefano Locatelli e Rachele Sangiuliano)

Mercoledì 3 dicembre

Alle 19 in diretta su Sky Sport Arena e NOW: OK Zeleznicar Lajkovac-Numia Vero Volley Milano (telecronaca di Rudi Palermo)

Alle 20 in diretta su Sky Sport Mix e NOW: Volero Le Cannet-Savino Del Bene Scandicci (telecronaca di Stefano Locatelli)

Giovedì 4 dicembre

Alle 18 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW: Igor Gorgonzola Novara-Fenerbahce Medicana Istanbul (telecronaca di Roberto Prini e Francesca Piccinini)