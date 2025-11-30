Continuano le polemiche in serie A e stavolta riguarda l’anticipo del sabato sera Milan Lazio. E’ successo tutto nel post partita.

Passano gli anni ma proseguono le polemiche nel mondo del calcio ed anche in queste ore sono gli arbitri a finire nel mirino. L’anticipo di serie A Milan Lazio ha fatto molto discutere e il club rossonero ha vinto di misura, portandosi cosi in testa alla classifica, momentaneamente. Decide la rete di Rafa Leao a inizio ripresa con il club che ancora una volta ha respinto alla grande gli assalti avversari ed anzi ha anche sfiorato il raddoppio, evitato da un grande Provedel.

Milan Lazio nella polemica, la società non ha gradito l’arbitraggio

Nel finale di Milan Lazio però ci sono state numerose polemiche con l’arbitro che è andato a controllare al Var per un presunto fallo di mano in area di Pavlovic, sotto le proteste della squadra allenata da Maurizio Sarri. L’arbitro ha confermato che il fallo di mano c’era ma allo stesso tempo ha affermato che tutto nasceva da una piccola spinta sul giocatore serbo e che quindi c’era un fallo per il Milan.

Una decisione che ha fatto discutere, nel finale tra le proteste è stato anche espulso Massimiliano Allegri mentre la Lazio ha spiazzato tutti ed ha deciso di andare in silenzio stampa, non rispondendo nel post gara alle domande dei media. Una decisione durissima e che fa capire la rabbia del club biancoceleste. Il club ha pubblicato un tweet in cui sottolineava: “Ci dispiace non andare in conferenza stampa” ma chiariva che era meglio questa scelta per evitare ulteriori polemiche.