A Lima la finale brasiliana si risolve con il guizzo dell’ex Juventus. I rossoneri? No: i rubro-negri piegano il Palmeiras e conquistano il quarto titolo della loro storia nella competizione.

Il Flamengo torna sul trono del Sud America e festeggia la vittoria della Coppa Libertadores 2025, superando 1-0 il Palmeiras nella finale tutta brasiliana all’Estadio Monumental di Lima, in Perù. A rompere l’equilibrio è Danilo, ex difensore della Juventus, decisive al 67’ con un colpo di testa preciso sugli sviluppi di un’azione offensiva prolungata.

