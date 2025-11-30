Flamengo re della Libertadores: il colpo vincente porta la firma di Danilo
A Lima la finale brasiliana si risolve con il guizzo dell’ex Juventus. I rossoneri? No: i rubro-negri piegano il Palmeiras e conquistano il quarto titolo della loro storia nella competizione.
Il Flamengo torna sul trono del Sud America e festeggia la vittoria della Coppa Libertadores 2025, superando 1-0 il Palmeiras nella finale tutta brasiliana all’Estadio Monumental di Lima, in Perù. A rompere l’equilibrio è Danilo, ex difensore della Juventus, decisive al 67’ con un colpo di testa preciso sugli sviluppi di un’azione offensiva prolungata.
La formazione carioca, guidata in panchina da Filipe Luis, conquista così la sua quarta Libertadores dopo i trionfi del 1981, 2019 e 2022, riscattando il ko dell’edizione 2021 contro il club paulista. Con il successo arriva anche il pass per la Coppa Intercontinentale e per il Mondiale per Club 2029.
Nel percorso che porta al trofeo, il Flamengo sorpassa l’amarezza della finalissima di quattro anni fa e mette un nuovo sigillo in un ciclo competitivo di alto profilo. L’ambiente intorno al club potrebbe tingersi di ulteriore gloria: in campionato il Flamengo mantiene il +5 proprio sul Palmeiras a due giornate dalla conclusione del Brasileirao, con match point potenziale già a partire dal prossimo turno.
Per il Palmeiras di Abel Ferreira, un’altra serata amara. Il sogno del quarto titolo in bacheca va in pausa: la squadra paulista si era presentata in finale dopo la clamorosa rimonta in semifinale contro l’LDU Quito, vinta 4-0 al ritorno dopo lo 0-3 subito in Ecuador. Il traguardo del quarto successo personale nella Libertadores resta da scrivere.