Tante emozioni nel Mondiale di Formula Uno ed ora saranno ben tre piloti a giocarsi la vittoria ad Abu Dhabi.

Con una prestazione ed una strategia sontuosa Max Verstappen si aggiudica il Gran Premio del Qatar e regala una spettacolare vittoria alla Red Bull. Il pilota olandese approfitta di una Safety Car a inizio corsa e utilizza un pit stop per anticipare le due McLaren, grande sconfitte di questo weekend. In particolare giornata no per Oscar Piastri che vede quasi sfumare le chance di Mondiale, ora terzo addirittura in classifica e a 16 punti da Lando Norris, ancora leader e con il Mondiale ora che vive da grande favorito.

Verstappen show, ma che lotta: si gioca tutto in 16 punti

Verstappen vince e regala grandi emozioni, un pilota contro una vettura e sarà cosi fino alla fine. L’olandese finisce davanti a Oscar Piastri e un grandissimo Carlos Sainz mentre solo quarto posto per Lando Norris che approfitta di un errore nel finale di Antonelli e ottiene un sorpasso che gli vale ancora un vantaggio di 12 punti sul primo avversario, appunto il fenomeno olandese.

Ora la classifica dice: Norris a +12 su Verstappen mentre Piastri è terzo a 4 punti da Verstappen e 16 punti dal compagno di squadra e chissà se ora le due McLaren faranno gioco di squadra o meno, ma intanto occhio a Super Max che si gode l’ennesima vittoria e ora ci si giocherà la vittoria del titolo fino alla fine.